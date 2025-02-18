Минобороны сообщило об отражении двух контратак ВСУ в Курской области

Группировка «Север» в течение суток отразила две контратаки вооруженных сил Украины на курском направлении, сообщило Минобороны. По его данным, российская армия нанесла поражение бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Гуево, Гончаровка, Замостье, Заолешенка, Казачья Локня, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Махновка, Никольский, Рубанщина, Суджа и Южный.

Бои с ВСУ в Курской области идут с 6 августа 2024 года. В январе Минобороны говорило, что российские войска освободили в регионе 801 кв. км — 63,2% от территорий, находившихся под контролем ВСУ. Вчера, 17 февраля, российское министерство сообщило, что подразделения группировки войск «Север» освободили Свердликово в Курской области. Об отражении контратак ведомство отчитывалось 8 и 15 февраля.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Хинштейн суров, но это Хинштейн».