За последние сутки подразделения группировки «Север» отразили две контратаки ВСУ в Курской области. Украинская армия потеряла более 220 военнослужащих, сообщило российское Минобороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российская армия нанесла поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гончаровка, Гуево, Казачья Локня, Кубаткин, Куриловка, Лебедевка, Махновка, Меловой, Никольский, Новая Сорочина, Рубанщина и Суджа.

Армия противника потеряла за прошедшие сутки два танка, бронетранспортер, 25 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, 8 артиллерийских орудий и миномет, а также 5 пунктов управления БПЛА и 3 склада боеприпасов.

Бои с ВСУ в Курской области идут с 6 августа 2024 года. В январе Минобороны заявляло, что российские войска освободили в регионе 801 кв. км — 63,2% от территорий, находившихся под контролем ВСУ. 17 февраля российское министерство сообщило, что подразделения группировки войск «Север» освободили Свердликово в Курской области. Об отражении контратак ведомство отчитывалось 18 и 21 февраля.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Хинштейн суров, но это Хинштейн».