Не время увядать

Футбольный клуб «Манчестер Сити», победивший в последних четырех розыгрышах чемпионата Англии, но крайне неубедительно выступающий в текущем сезоне, готов к радикальной трансформации состава. Sky Sport сообщает, что уже летом команду могут покинуть семь игроков, среди которых большинство — стареющие лидеры вроде Кевина де Брёйне, Эдерсона, Бернарду Силвы. В то же время «Сити» постарается усилить состав наиболее перспективными молодыми футболистами. Главной целью клуба должен стать полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц, рыночная стоимость которого оценивается порталом Transfermarkt в €140 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне (второй справа)

Фото: Dave Thompson / AP Игрок «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне (второй справа)

Фото: Dave Thompson / AP

Сообщения Sky Sport о том, что в «Манчестер Сити» все готово к масштабной перестройке состава, не назовешь удивительными, учитывая все те проблемы, с которыми столкнулся клуб по ходу нынешнего сезона. В чемпионате Англии он, по сути, снял свои претензии на защиту титула еще до Нового года, а сейчас идет четвертым с колоссальным, 20-очковым, отставанием от лидирующего «Ливерпуля». Из Лиги чемпионов он вылетел рано, в первом раунде play-off, не доставив мадридскому «Реалу» особенных неудобств. Всего за прошедшую часть сезона он потерпел 14 поражений (а больше 12 проигранных встреч за полный сезон, для сравнения, прежде не было ни у одной команды, которой руководил Пеп Гвардиола).

Тем не менее после воскресной неудачи в матче с «Ливерпулем» (0:2) испанский тренер, продливший соглашение с «Сити» в ноябре, в разгар кризиса, был оптимистичен. Он заявил, что у клуба есть «светлое будущее», отметив, что ему необходимо «сконцентрироваться на следующем шаге».

Работать на перспективу в Манчестере уже начали. Потратив €218 млн в прошедшее трансферное окно, «Сити» с огромным отрывом стал самым расточительным в мире клубом этой зимы. Среди покупок сплошь молодые игроки — 25-летний египетский форвард Омар Мармуш, 23-летний испанский хавбек Нико Гонсалес, а также два защитника — 20-летний узбек Абдукодир Хусанов и 19-летний бразилец Витор Рейс.

Летом курс на омоложение, видимо, будет продолжен.

В материале Sky Sport говорится, что Гвардиола «готов избавиться от игроков, которые прошли свой пик». Сообщается, что окружение семерых футболистов о решении тренера уже проинформировали.

Наиболее громкое имя в этом списке — Кевин де Брёйне, отыгравший за клуб почти 10 лет и более 400 матчей. Контракт бельгийского хавбека истекает 30 июня, через два дня после его 34-го дня рождения. В том же перечне оказались серьезно сдавшие полузащитники немец Илкай Гюгдоган (34 года), хорват Матео Ковачич (30) и португалец Бернарду Силва (30). Там же — бразильский вратарь Эдерсон (31), который еще прошлым летом был чрезвычайно близок к переходу в один из клубов Саудовской Аравии. И еще два англичанина: вингер Джек Грилиш (29) и защитник Джон Стоунз (30), пропускающие сравнительно много игр из-за повреждений. У Грилиша накопилось 74 дня в лазарете за последние два сезона, у Стоунза, который травмирован и сейчас,— аж 197 дней.

А приглядывается «Манчестер Сити» сразу к нескольким восходящим звездам итальянского чемпионата. В его шорт-лист, если верить Sky Sport, вошли один из наиболее востребованных опорников на рынке капитан «Торино» Самуэле Риччи и крайний защитник «Ювентуса» Андреа Камбьязо.

Главная цель «Сити» — плеймейкер «Байера» Флориан Вирц. 21-летний вундеркинд, проводящий в леверкузенском клубе шестой сезон (на его счету 188 матчей, 56 голов и 63 передачи за команду), как раз должен стать заменой Де Брёйне.

Если переход состоится, то Вирц фактически обречен стать хедлайнером грядущего трансферного окна. Его рыночная стоимость, по оценке портала Transfermarkt, равняется €140 млн. По этому показателю он занимает седьмое место в мире. При этом выкладывали больше денег за всю историю футбола лишь за двух игроков: Неймара (€222 млн за переход из «Барселоны» в ПСЖ) и Килиана Мбаппе (€180 млн, «Монако» — ПСЖ).

По данным Bild, предметный интерес к Вирцу «Манчестер Сити» проявлял еще в январе, но получил отказ: игрок решил остаться в Германии как минимум до конца сезона. Летом в погоню за немцем наверняка пустятся и другие топ-клубы. Но его переезд на Etihad Stadium пока считают наиболее вероятным исходом из-за внимания «Байера» к воспитаннику «Сити» Джеймсу Макати.

Словом, уже через полгода самый титулованный английский клуб нынешнего десятилетия может измениться до неузнаваемости.

По всей видимости, его желание провести перестройку в максимально сжатые сроки не связано с продолжением расследования Английской премьер-лиги (организация подозревает манчестерский гранд в 115 финансовых нарушениях, допущенных в период с сезона-2009/10 по сезон-2017/18). По крайней мере, журналист The Athletic Дэвид Орнштейн в эфире NBC Sports заявил, что все в «Сити» «работают как обычно», потому что «абсолютно уверены, что клуб докажет свою невиновность и будет оправдан».

Роман Левищев