Едрит-Манчестер!

В главной встрече первого раунда play-off Лиги чемпионов не нашлось места интриге. Мадридский «Реал», неделю назад одержавший волевую победу над «Манчестер Сити» в Англии, на своем поле переиграл соперника вчистую, пусть формально и не добился разгрома, завершив матч со счетом 3:1. Вместе с «Реалом» в 1/8 финала престижнейшего из еврокубков шагнули дортмундская «Боруссия», ПСЖ и ПСВ.

Манчестерская надежда на удачный исход противостояния с мадридским «Реалом» и так еле теплилась после упущенной победы дома (неделю назад команда проиграла со счетом 2:3, пропустив два поздних гола). В ответном матче она угасла довольно быстро. Чуть больше трех минут игроки английского клуба демонстрировали бодрость и собранность. А на четвертой минуте «Реал» открыл счет, создав момент буквально из ниоткуда. Центральный защитник Рауль Асенсио исполнил длиннющий заброс вперед, где Килиан Мбаппе разобрался с двумя опекунами и перекинул вратаря Эдерсона.

Продолжение тайма лишь убеждало, что «Сити» на Santiago Bernabeu ничего не светит. «Реал» играл как команда, которой некуда было спешить: не взвинчивал темп, атаковал размеренно, задействовал всю ширину поля, зарабатывал один за другим угловые. «Манчестер Сити», владевший мячом примерно столько же, выглядел вяло. Чернее тучи был и главный тренер английского чемпиона Пеп Гвардиола, выставивший на этот матч экспериментальный стартовый состав. В него не были включены ведущие игроки полузащитник Кевин де Брёйне и нападающий Эрлинг Холанн (норвежец не вышел из-за «дискомфорта», однако был в заявке), а попали новички, купленные этой зимой. На месте первого появился испанский полузащитник Нико Гонсалес. На месте второго – египетский форвард Омар Мармуш, забивший на выходных три мяча в ворота «Ньюкасла».

Логичным развитием матча стал второй гол «Реала» после красивой комбинации. Началась она с аута, продолжилась отличным вертикальным пасом Джуда Беллингема и выходом три в два. На ударной позиции вновь оказался Мбаппе. Француз нашел время уложить на газон прибежавшего спасть ворота защитника Йошко Гвардиола и пробил мимо Эдерсона. «Сити» и после этой оплеухи не очнулся. К перерыву у гостей был лишь один удар — и тот нанесенный из-за пределов штрафной.

Таким был и второй тайм. «Реал» властвовал. Мбаппе отличился в третий раз, теперь — дальним ударом. Он отметился вторым хет-триком за мадридский клуб и провел, пожалуй, свой лучший матч после переезда в Испанию. Винисиус и Родриго приложились по воротам в сумме шесть раз за тайм, но увеличить преимущество в счете не смогли.

«Сити» был не в состоянии хоть как-нибудь сопротивляться и практически не помышлял об атаках. К 75-й минуте коэффициент xG (он обозначает количество голов, которые команда должна забить, исходя из остроты созданных ей моментов) застыл на отметке 0,05.

Манчестерцев, впрочем, хватило на то, чтобы избежать разгрома. В добавленное время, когда хозяева уже заметно ослабили хватку, гости затолкали мяч в ворота. Отличились как раз новички, которых Гвардиола предпочел лидерам. Мармуш мощно пробил со штрафного в перекладину, а Гонсалес оказался первым на добивании. Но тот факт, что итоговый счет 3:1 формально крупной победой назвать нельзя, на ощущениях от матча не сказался нисколько. Газета The Telegraph назвала выступление «Сити» «жалким». The Times сравнила это поражение с капитуляцией. А корреспондент The Guardian ограничился описанием того, как единственный гол «Манчестера» встретила мадридская публика: «Над ними продолжали насмехаться».

Еще меньше драмы было в матче французских ПСЖ и «Бреста», проходившем параллельно. Парижане, победившие на выезде со счетом 3:0, дома разнесли соперника, забив семь безответных мячей. По голу в активе Брэдли Баркола, Хвичи Кварацхелии, Витиньи, Дезире Дуэ, Нуну Мендеша, Гонсалу Рамуша и Сенни Меюлу.

Не испытала проблем с выходом в следующий раунд и дортмундская «Боруссия», также со счетом 3:0 обыгравшая своего противника — лиссабонский «Спортинг» — в первом матче. Ответную встречу финалист прошлой Лиги чемпионов завершил вничью — 0:0. Лучшая возможность забить была у гвинейского форварда Серу Гирасси, с 10 голами возглавляющего гонку бомбардиров турнира. На излете часа игры он не смог реализовать пенальти.

А вот во встрече ПСВ из Эйндховена и туринского «Ювентуса» борьба была острой. Голландская команда, уступившая на выезде со счетом 1:2, открыла счет в начале второго тайма благодаря точному удару Ивана Перишича. Тимоти Веа вскоре восстановил равенство на табло. Однако до финального свистка счет, устраивающий «Ювентус», не додержался: Исмаэль Салибари вернул ПСВ в игру. Матч перешел в дополнительное время, где сильнее оказались хозяева: победный гол у Райана Фламинго. Лигу чемпионов покинула третья итальянская команда за два дня.

Таким образом, стали известны все участники 1/8 финала Лиги чемпионов. На этой стадии к победителям стыковых матчей добавятся команды, финишировавшие в топ-8 «фазы Лиги»: «Ливерпуль», «Барселона», лондонский «Арсенал», миланский «Интер», мадридский «Атлетико», леверкузенский «Байер», «Лилль» и бирмингемская «Астон Вилла». В пятницу, 21 февраля состоится жеребьевка, по итогам которой определится сетка турнира вплоть до финала. А матчи Лиги чемпионов возобновятся 4 марта.

