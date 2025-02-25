Кремль не комментирует планы ЕС по размещению миротворцев на Украине

Пресс-секретарь Дмитрий Песков не стал комментировать заявления о том, что Россия согласна с размещением миротворцев ЕС на украинской территории после прекращения огня. Ранее об отсутствии возражений по этому поводу заявил президент США Дональд Трамп, не исключив согласия российской стороны.

«Здесь на этот счет есть позиция, которая высказывалась министром иностранных дел России Лавровым, мне к этому добавить нечего и нечего прокомментировать»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

Вчера, 24 февраля, глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что «замирение сразу» и прекращение огня на Украине по линии соприкосновения без конкретных и выгодных для себя договоренностей Россия не одобрит.

По данным The Washington Post, европейские страны планируют развернуть от 25 тыс. до 30 тыс. миротворческих войск на Украине. Предполагается, что военнослужащие не будут находиться вдоль линии соприкосновения, «но будут готовы продемонстрировать силу» при возможной эскалации конфликта. Этот вопрос должен был обсудить на вчерашней встрече с господином Трампом французский президент Эмманюэль Макрон.

Подробности об урегулировании украинского кризиса — в материале «Ъ» «Украина за скобками».