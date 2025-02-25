Главные новости к утру 25 февраля

Президент России Владимир Путин провел совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов. Он заявил, что не исключает привлечения иностранных партнеров, включая США, к проектам в этой области. Президент также предложил подумать о запуске проекта по добыче алюминия в Красноярском крае, к которому можно было бы привлечь американские компании. По его словам, Россия готова поставлять США по 2 млн т алюминия в год.

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что конфликт на Украине можно урегулировать за несколько недель. Несколько часов назад с такой же оценкой выступил президент Франции Эмманюэль Макрон, который 24 февраля встречался с господином Трампом в Вашингтоне.

В конце февраля ставки по рублевым вкладам в крупнейших российских банках обновили многомесячные минимумы, что связано с ожиданиями смягчения денежно-кредитной политики Центрального банка. Это следует из данных финансового маркетплейса «Финуслуги», с которыми ознакомился «Ъ». Средние ставки по трехмесячным вкладам составили 20,94% годовых, что является самым низким показателем с третьей декады ноября 2024 года. Снижение ставок наблюдается и по долгосрочным вкладам, где средняя доходность на шесть месяцев составила 21,19% годовых, а на 12 месяцев — 20,27%.

Торгово-промышленная палата обратилась в Федеральную антимонопольную службу с просьбой усилить регулирование интернет-торговли биологически активными добавками. Увеличение продаж БАДов на маркетплейсах приводит к рискам появления на рынке подделок и лекарств, маскирующихся под добавки.

С приближением Масленицы, которая в этом году проходит с 24 февраля по 2 марта, россияне активно запасаются готовыми блинами и полуфабрикатами. По оценкам аналитиков «X5 Клуба», спрос на эту продукцию в рознице вырастет в среднем в два раза по сравнению с прошлым годом. В 2023 году продажи готовых блинов увеличились на 15%, достигнув 1,4 млн пачек.