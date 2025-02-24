Мерц допустил создание европейской альтернативы НАТО

Кандидат на пост канцлера ФРГ от партии немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц не отрицает, что НАТО едва ли сохранится в своем нынешнем виде до саммита в июне. Возможно, Европе придется создать альтернативный оборонный блок, сообщил немецкий политик в интервью телеканалу ARD.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фридрих Мерц

Фото: Angelika Warmuth / Reuters Фридрих Мерц

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Господин Мерц заверил, что ранее не представлял себе подобного прогноза в отношении Тихоокеанского альянса. Однако после недавних высказываний администрации президента США Дональда Трампа политик понял, что она «мало заботится о судьбе Европы».

20 февраля на конференции в Вашингтоне американский вице-президент Джей Ди Вэнс подчеркнул, что США давно призывают Европу «взять на себя большую ответственность за свою оборону». При этом США сохранят альянсы с Европой, заверил он.

Сам Фридрих Мерц неоднократно заявлял, что Евросоюзу следует выработать собственную стратегию защиты континента, в том числе договорившись о ядерном сотрудничестве с Францией и Великобританией. Позиция господина Мерца оказалась популярна и среди избирателей. На прошедших накануне внеочередных выборах в Германии партия ХДС заняла первое место, набрав 28,6% голосов.

Подробнее о заявлениях лидера ХДС — в материале «Ъ» «Германия научит Европу жить по-новому».