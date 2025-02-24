Армия России взяла Тополи в Харьковской области

Российские военные заняли населенный пункт Тополи в Харьковской области, сообщило Минобороны. Тополи находится в Купянском районе, на правом берегу реки Оскол. Выше по течению расположено белгородское село Пригородные Тополи.

С начала года это уже шестой населенный пункт в Харьковской области, который перешел под контроль армии России. 12 января Минобороны сообщило о взятии села Калиново, 22 января — населенного пункта Западное, 28 января — Двуречного. 5 февраля российская армия взяла Новомлынск, 17 февраля — населенный пункт Фиголевка.

22 февраля министр обороны Андрей Белоусов заявил, что для России наступил решающий момент в противостоянии с Западом. Президент Владимир Путин 23 февраля сказал, что власти продолжат повышать боевые возможности армии и флота.