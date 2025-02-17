Подразделения группировки войск «Запад» заняли населенный пункт Фиголевка в Харьковской области, сообщило Минобороны России. Фиголевка расположена в Двуречанском районе, на левом берегу реки Верхняя Двуречная. В 3 км от нее находится село Петро-Ивановка.

Согласно сводке российского оборонного ведомства, были поражены формирования ВСУ в районах населенных пунктов Кондрашовка, Голубовка, Загоруйковка и Новая Кругляковка. Группировка «Север» на харьковском направлении нанесла поражение живой силе и технике двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск, добавило Минобороны.

С начала года российская армия взяла уже несколько населенных пунктов в Харьковской области. 12 января Минобороны сообщило о взятии под контроль села Калиново, 22 января — населенного пункта Западное, 28 января — населенного пункта Двуречная, 5 февраля — Новомлынска.