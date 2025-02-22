Глава Минобороны Белоусов заявил о решающем моменте в борьбе с Западом
Министр обороны Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам военной операции на Украине. Он заявил, что от действий армии сейчас зависит судьба страны.
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«Для России наступил решающий момент в противостоянии с коллективным Западом. От действий каждого человека, каждого солдата и офицера сейчас зависит судьба нашей великой страны. Мы верим в вас и вашу готовность решать самые сложные задачи»,— сказал министр.
«Золотая Звезда» — высшая госнаграда страны, помимо нее военнослужащие получили именное огнестрельное оружие. Господин Белоусов провел встречу с награжденными. Они обсудили развитие социальной инфраструктуры в воинских гарнизонах и в пунктах постоянной дислокации, а также совершенствование системы материального вознаграждения военных за уничтожение критически важных объектов и целей противника, передает пресс-служба Минобороны.
В декабре 2024 года на расширенной коллегии Минобороны президент Владимир Путин заявил, что опыт военной операции нужно активно внедрять в боевую подготовку войск и программы высших военных учебных заведений. Андрей Белоусов поблагодарил правительство и администрацию президента за совместную поддержку работы Минобороны. По его словам, деятельность военного ведомства направлена на обеспечение готовности к возможному военному конфликту с НАТО в ближайшее десятилетие.