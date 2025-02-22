Глава Минобороны Белоусов заявил о решающем моменте в борьбе с Западом

Министр обороны Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам военной операции на Украине. Он заявил, что от действий армии сейчас зависит судьба страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: mil.ru Фото: mil.ru

«Для России наступил решающий момент в противостоянии с коллективным Западом. От действий каждого человека, каждого солдата и офицера сейчас зависит судьба нашей великой страны. Мы верим в вас и вашу готовность решать самые сложные задачи»,— сказал министр.

«Золотая Звезда» — высшая госнаграда страны, помимо нее военнослужащие получили именное огнестрельное оружие. Господин Белоусов провел встречу с награжденными. Они обсудили развитие социальной инфраструктуры в воинских гарнизонах и в пунктах постоянной дислокации, а также совершенствование системы материального вознаграждения военных за уничтожение критически важных объектов и целей противника, передает пресс-служба Минобороны.

В декабре 2024 года на расширенной коллегии Минобороны президент Владимир Путин заявил, что опыт военной операции нужно активно внедрять в боевую подготовку войск и программы высших военных учебных заведений. Андрей Белоусов поблагодарил правительство и администрацию президента за совместную поддержку работы Минобороны. По его словам, деятельность военного ведомства направлена на обеспечение готовности к возможному военному конфликту с НАТО в ближайшее десятилетие.