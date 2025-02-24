Microsoft представила генеративную ИИ-модель для создания игровых миров

Американская корпорация Microsoft вместе с Xbox Game Studios и Ninja Theory представила первую в своем роде генеративную модель искусственного интеллекта для видеоигр под названием Muse. Система способна генерировать игровое окружение, управляемые действия и предсказывать развитие игрового процесса.

Muse была обучена на данных о геймплее из игры Bleeding Edge — ИИ проанализировал свыше миллиарда изображений и действий игроков. В настоящее время система может генерировать одну секунду геймплея в разрешении 300х180. В Microsoft рассчитывают, что Muse откроет новые возможности для разработчиков и геймдизайнеров и позволит экспериментировать с игровыми механиками и сценариями на ранних этапах разработки.

Ранее Microsoft интегрировала ИИ-ассистента Copilot в приложение Paint. Также компания представила функцию Storyline для Teams — ленту новостей, позволяющую публиковать обновления, взаимодействовать с коллегами и делиться информацией.

Евгений Федуненко