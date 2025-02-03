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Коммерсантъ FM
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Microsoft интегрировала ИИ-ассистента Copilot в приложение Paint

Американская корпорация Microsoft добавила кнопку для быстрого запуска Copilot в Paint. Обновление позволит пользователям получить доступ к функциям на базе ИИ в приложении.

Фото: Microsoft

Фото: Microsoft

В меню Copilot собраны функции Cocreator, Image Creator и Generative Erase. Это нововведение является частью обновления, доступного участникам Windows Insider на каналах Dev и Canary. Обновление также улучшило ИИ-поиск, позволяя искать фотографии в облаке с помощью команд на естественном языке.

Ранее Microsoft интегрировала в Paint ИИ-функции наподобие Photoshop, а также добавила возможность генерации картинок даже по наброскам.

Евгений Федуненко

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