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Коммерсантъ FM
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Microsoft внедрит в Teams ленту новостей и кнопку подписки

Американская корпорация Microsoft представила функцию Storyline для Teams — ленту новостей, позволяющую публиковать обновления, взаимодействовать с коллегами и делиться информацией. Функция интегрирована через Viva Engage и будет доступна в предварительной версии в ближайшие недели.

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Также Teams получит новые возможности, включая Copilot для ИИ-сводок в Word, живую транскрипцию на нескольких языках, улучшенное видео с функцией Super Resolution и интеграцию с календарем Outlook.

Ранее Microsoft добавила ряд улучшений в работу ИИ-помощника Copilot в Teams — он научился объединять письменные чаты и устные стенограммы в общую презентацию. Также компания начала продавать Teams как отдельный продукт для корпоративных клиентов, а не только в составе офисного пакета Office и коммерческих пакетов Microsoft 365.

Евгений Федуненко

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