Депутат Рады Гончаренко: договор о ресурсах Украины подпишут Рубио и Сибига

Договор о полезных ископаемых Украины подпишут глава украинского МИДа Андрей Сибига и госсекретарь США Марко Рубио. Об этом со ссылкой на источники сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @oleksiihoncharenko Фото: @oleksiihoncharenko

«По договору о полезных ископаемых сейчас идет серьезная борьба будет ли в финальной версии указана конкретная сумма в 500 млрд, или в договоре будет зафиксирован только сам механизм»,— написал украинский депутат в своем Telegram-канале.

О том, что заключение сделки принесет в американский бюджет $400-500 млрд заявил недавно президент США Дональд Трамп. По его словам, подписание сделки ожидается «в короткий срок». О необходимости заключения такой сделки он заявил 11 февраля. Глава Белого дома настаивает, что Украина должна вернуть потраченные на помощь ей средства в виде редкоземельных металлов.

Источники The Wall Street Journal заявляли, что, что подписание соглашение может состояться сегодня, 22 февраля. Получив доступ к украинским полезным ископаемым, США обещают дать Киеву гарантии безопасности. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на прошлой неделе на Мюнхенской конференции по безопасности заявлял, что запретил своему правительству подписывать соглашение, которое не учитывает интересы Киева.

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