В Сочи спрос на ювелирные украшения вырос на 70%

За 2024 год в Сочи на 70% вырос спрос на ювелирные украшения. Средний чек увеличился на 24% и составил 10 тыс. руб., пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на аналитический центр Sokolov.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В пятерку самых востребованных украшений вошли серебряные серьги-пусеты с фианитами, стальные женские часы и серебряное кольцо. Среди мужских украшений особенно популярны в 2024 году были зажимы для галстуков и серебряные запонки, украшенные черной эмалью и фианитами.

В 2024 году самыми популярными ювелирными изделиями стали кольца (+49% по сравнению с предыдущим годом), серьги (+45%) и цепи (+37%). Но самый значительный рост продаж наблюдался у браслетов — +62%.

Среди вставок наиболее востребованными были бриллианты (+50%), фианиты (+45%) и другие недрагоценные камни (+55%). А среди металлов наибольшим спросом пользовались золоченое серебро (+189%), серебро (+44%) и белое золото (+48%).

Алина Зорина