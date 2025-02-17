Главные новости к утру 17 февраля

Как узнал «Ъ», переговоры по Украине с участием российской официальной делегации должны пройти в Эр-Рияде во вторник, 18 февраля. С американской стороны ожидается участие госсекретаря Марка Рубио, советника президента США по нацбезопасности Майка Уолца и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. Ранее в сети также появилась информация о подготовке визита в королевство главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в статье для газеты Telegraph сообщил, что страна в случае необходимости готова направить свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности. Он отметил, что понимает ответственность, связанную с безопасностью британских военных, но помощь Украине, считает он, обеспечит безопасность Европе и самой Британии.

Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшийся 12 февраля, оказал положительное влияние не только на российский, но и на европейский рынок акций. По итогам недели, закончившейся в день переговоров, фонды европейских акций привлекли от клиентов $2,5 млрд — рекордный объем средств более чем за два года.

В адрес Организации освобождения Палестины поступило письмо, подписанное руководством палестинского движения «Хамас», о готовности передать власть в секторе Газа администрации и правительственному комитету по управлению анклавом, сообщает Sky News Arabia со ссылкой на источники. По словам собеседника канала, «Хамас» согласился на передачу власти Палестинской администрации «после сильного давления со стороны Египта на делегацию движения, посетившую Каир».

Впервые за два года импорт электроники в Россию уменьшился. По данным участников рынка, сокращение составило до 3%. При этом ранее сокращение импорта наблюдалось только в 2014 и 2022 годах. Среди основных причин эксперты называют сложности с проведением платежей в Китай и высокую ключевую ставку. Они также считают, что в 2025 году сокращение импорта продолжится: только в бытовой технике оно может составить 30%.

Вопрос о досрочном лишении полномочий депутата Госдумы Юрия Напсо (ЛДПР) только внесен на рассмотрение совета палаты, но в руководстве партии уже ищут ему замену. Как стало известно «Ъ», там обсуждается возможность передать вакантный мандат не кандидату, следующему за господином Напсо в региональной группе партсписка, а одному из членов высшего совета ЛДПР.

В московское метро до 2030 года поставят почти 2 тыс. новых билетных автоматов с системой распознавания лиц за более чем 4 млрд руб. Производство планируется запустить в столичном «Технополисе». Участники рынка считают, что его полная локализация невозможна из-за отсутствия выпуска отдельных модулей в РФ, а также из-за того, что дооснащение уже существующих моделей устройствами для оплаты по биометрии выглядит более экономически оправданным.

Количество вирусов-майнеров, которыми заражены госорганизации, увеличилось за четвертый квартал 2024 года на 9%. На их долю приходится более четверти всех вирусов в госорганизациях. При этом в частном бизнесе таких случаев значительно меньше. Эксперты связывают рост заражений госучреждений майнерами с недостатком финансирования на информационную безопасность и нехваткой профильных специалистов на местах.