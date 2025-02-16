Главные новости за неделю 10 – 16 февраля. Ростов-на-Дону и область

Ученые ЮФУ разработали сверхчувствительный наногенератор. Его смогут использовать для повышения чувствительности протезов.

Зинаида Неярохина вновь назначена председателем гордумы Ростова. Депутаты проголосовали за ее кандидатуру единогласно.

На Дону возбудили уголовное дело в отношении аудитора Контрольно-счетной палаты. Ее обвиняют в получении взятки.

Тимур Узденов откроет новую винодельню в Ростовской области. основным сортом винограда станет «красностоп золотовский».

Андрей Поляков возглавил ГУ ФСИН Ростовской области. На этой должности он сменил Дмитрия Безруких.

Внука ростовчанки Ирины Татти освободили из плена ХАМАС. Он провел в Газе полтора года.

Юрий Слюсарь заявил, что выдавать разрешения на строительство в Ростове начнут не раньше июля. Власти проанализируют уже выданные разрешения.