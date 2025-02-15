Внука ростовчанки Ирины Татти освободили из плена ХАМАС

Внук ростовчанки Ирины Татти Александр Труфанов освобожден из плена ХАМАС. Об этом ТАСС сообщил посол России в Катаре Дмитрий Догадкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Спиридонов, Коммерсантъ Фото: Антон Спиридонов, Коммерсантъ

Передача пленников произошла сегодня, 15 февраля. Ранее палестинские радикалы освободили мать Александра Елену Труфанову и его бабушку Ирину Татти: они провели в Секторе Газа два месяца.

«Александр был включен в список заложников, освобождаемых на первом, а не на втором этапе соглашения между Израилем и ХАМАС, по просьбе России. По словам руководства палестинского движения, это было сделано в знак уважения к позиции нашей страны в поддержку справедливого урегулирования ближневосточного конфликта», — рассказал господин Догадкин.

Всех членов семьи боевики ХАМАС захватили в октябре 2023 года, во время нападения на Израиль. Александр Труфанов провел в заключении полтора года.

Дмитрий Ковалевский