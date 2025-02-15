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Коммерсантъ FM
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Главные новости к утру 15 февраля

Силовики пришли с рейдом в московский отель Savoy, где проходила вечеринка по случаю Дня святого Валентина. Как пишет РЕН ТВ, полиция во время обыска нашла несколько пакетиков с неизвестным белым веществом. Telegram-каналы писали о задержаниях.

Представитель МИД Мария Захарова потребовала ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ осудить атаку ВСУ, в результате которой был ранен оператор «Первого канала» Юрий Шолмов. По ее словам, молчание со стороны международных организаций будет означать покрывательство и поощрение к совершению новых нападений.

В Саратовской, Самарской и Курской областях объявили опасность атаки БПЛА. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о работе ПВО. По его словам, беспилотники уничтожены в Ростове-на-Дону, Чертковском и Шолоховском районах.

На Алтае произошло землетрясение магнитудой 6,4. Подземные толчки ощущались в республике Алтай, в Алтайском крае и Тыве. Информация о пострадавших не поступала.

Администрация президента США ограничила доступ журналистов Associated Press в Овальный кабинет и на борт президентского самолета, сообщил замглавы аппарата сотрудников Белого дома Тейлор Бадович. Причиной он назвал нежелание агентства называть Мексиканский залив Американским.

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