МИД потребовал от ООН и ОБСЕ осудить атаку на журналиста Первого канала

Представитель МИД России Мария Захарова обратилась к Организации Объединенных Наций (ООН), учреждению ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Она потребовала их и другие наднациональные организации осудить атаку ВСУ, в результате которой пострадал оператор «Первого канала» Юрий Шолмов.

«Требуем от профильных международных организаций ... незамедлительно отреагировать на очередное гнусное преступление киевского режима и решительно его осудить. Дальнейшее замалчивание этих преступлений со стороны международных чиновников будет фактически означать их покрывательство и поощрение киевского режима к совершению новых нападений»,— говорится в комментарии Марии Захаровой (цитата по сайту МИД).

Представитель МИД России добавила, что ВСУ стремятся «скрыть правду о творимых ими жесточайших нарушениях международного гуманитарного права», ведя «прицельный огонь по военкорам, журналистам». Она также заявила, что виновные в атаке будут установлены и понесут «заслуженное неотвратимое наказание».

Оператор Юрий Шолмин получил ранения 14 февраля в селе Черкасская Конопелька Суджанского района Курской области. По словам Марии Захаровой, он пострадал в результате сброса боеприпаса с дрона. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн писал, что у Юрия Шолмина минно-взрывная травма, осколочное ранение голени и акубаротравма. Журналиста госпитализировали. СКР возбудил уголовное дело о теракте и воспрепятствовании деятельности журналиста (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 144 УК РФ).