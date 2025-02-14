42,8 млрд рублей на контракты по нацпроектам и 80,8 млн рублей на санаторное лечение детей

По итогам 2024 года в Татарстане в рамках госзакупок по нацпроектам было заключено чуть более 1,5 контрактов общей суммой на 42,8 млрд руб. Наибольшие суммы были реализованы в национальных проектах «Образование», «Здравоохранение» и других.

На санаторно-курортное лечение детей с заболеваниями пищеварительной, дыхательной и нервной систем минздрав Татарстана направит 80,8 млн руб. Лечение смогут пройти дети в возрасте от 7 до 15 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Пилот был осужден в Татарстане за нарушение правил безопасности во время управления самолетом, что вызвало повреждение воздушного судна и ущерб на сумму 6,7 млн руб. Судом пилоту был назначен штраф в размере 50 тыс. руб.

Рустам Минниханов принял участие в церемонии заселения 179-квартирного арендного дома для сотрудников ПАО «КамАЗ» в Челнах. Новостройка построена за счет инвестиций Госжилфонда Татарстана.

Правительство Чувашии направит из резервного фонда 1,2 млн руб. для закупки экспресс-тестов для выявления антител к ВИЧ-инфекции. Также будут приобретены тесты для определения вируса гепатита С и антигенов вируса гепатита В.

Рустам Минниханов утвердил даты проведения религиозных праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам в 2025 году. Ураза-байрам будет отмечаться 30 марта, а Курбан-байрам — 6 июня.

Артём Дергунов