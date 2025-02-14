В Татарстане осудили пилота после нанесения ущерба судну на 6,7 млн рублей

В Республике Татарстан осудили пилота, нарушившего правила безопасности при управлении самолетом, что привело к повреждению воздушного судна и ущербу на 6,7 млн руб. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Приволжской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в июне 2024 года, когда пилот управлял легкомоторным самолетом «Diamond 42 NG» на аэродроме «Бегишево». При посадке с убранными шасси он допустил нарушение правил безопасности, что привело к жесткой посадке и значительным повреждениям самолета. Сумма ущерба составила более 6 млн руб.

Суд признал пилота-инструктора виновным по части 1 статьи 263 УК РФ. Доказательства, собранные Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета России, были признаны достаточными для вынесения приговора. Меры к возмещению ущерба уже были приняты. Суд назначил пилоту штраф в размере 50 тыс. руб.

Дело в отношении командира самолета, которого обвиняют в причинении ущерба собственнику воздушного судна, направили еще в декабре.

Влас Северин