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Минниханов присутствовал на церемонии заселения дома для сотрудников «КамАЗа»

Рустам Минниханов принял участие в церемонии заселения 179-квартирного арендного дома для сотрудников ПАО «КамАЗ» в Набережных Челнах. Об этом сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

По словам господина Минниханова, это уже третий арендный дом, построенный в рамках поддержки сотрудников «КамАЗа».

«Благодарю строителей, Государственный жилищный фонд и „КАМАЗ“. Уверен, это решение даст импульс для привлечения на производство квалифицированных кадров. Наш автогигант — стратегическое предприятие не только для республики, но и страны в целом. Поздравляю новоселов с этим знаменательным событием», — сказал Минниханов.

Новостройка построена за счет инвестиций Госжилфонда Татарстана. В доме один подъезд и 18 жилых этажей. Жилая площадь составляет 8,8 тыс. кв. м, в нее входят 108 однокомнатных, 53 двухкомнатных и 18 трехкомнатных квартир.

Квартиры сдаются с полной чистовой отделкой, оборудованы необходимой техникой и системами безопасности. Всего в Челнах работникам ПАО «КамАЗ» Госжилфонд предоставит в аренду 1023 квартиры.

Артём Дергунов

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