В Татарстане в 2024 году заключили контракты по нацпроектам на 42 млрд рублей
В Татарстане за 2024 год в рамках госзакупок по нацпроектам было заключено 1559 контрактов общей суммой на 42,8 млрд руб. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил председатель Государственного комитета Татарстана по закупкам Марат Зиатдинов.
По словам господина Зиатдинова, наибольшие суммы были реализованы в рамках таких нацпроектов, как:
- «Безопасные и качественные дороги»;
- «Экология»;
- «Здравоохранение»;
- «Образование».
В этот список также входит национальный проект «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».