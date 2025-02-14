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В Татарстане в 2024 году заключили контракты по нацпроектам на 42 млрд рублей

В Татарстане за 2024 год в рамках госзакупок по нацпроектам было заключено 1559 контрактов общей суммой на 42,8 млрд руб. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил председатель Государственного комитета Татарстана по закупкам Марат Зиатдинов.

По словам господина Зиатдинова, наибольшие суммы были реализованы в рамках таких нацпроектов, как:

  • «Безопасные и качественные дороги»;
  • «Экология»;
  • «Здравоохранение»;
  • «Образование».

В этот список также входит национальный проект «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

Артём Дергунов

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