Чувашия дополнительно выделит 1,2 млн рублей на покупку экспресс-тестов на ВИЧ

Правительство Чувашии из резервного фонда выделит Республиканскому центру по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями 1,2 млн руб. для закупки экспресс-тестов на ВИЧ. Соответствующий документ опубликован на сайте нормативных правовых актов республики.

Распоряжение о выделении средств из резервного фонда Кабмина Чувашии подписал глава региона Олег Николаев.

Помимо закупки экспресс-тестов для выявления антител к ВИЧ-инфекции, будут приобретены также тесты для определения вируса гепатита С и антигенов вируса гепатита В.

Ранее сообщалось, что в Чувашии в 2025–2027 годах направят 68 млн руб. на борьбу с гепатитом С.

Артём Дергунов