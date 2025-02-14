Алексей Орлов сообщил об устранении застройщиком замечаний по Березовой роще

Застройщик после выписанного предостережения устранил все замечания по строительству в Березовой роще в Академическом районе Екатеринбурга, сообщил в своем telegram-канале глава города Алексей Орлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«По моему поручению специалисты муниципального земельного контроля выезжали на территорию, чтобы проверить правильность размещения ограждений. Выяснилось, что забор вышел за границу участка примерно на 16 м»,— отметил мэр. В среду Алексей Орлов планирует провести встречу с жителями Академического района для обсуждения ситуации вокруг застройки в Березовой роще. Она пройдет на улице Краснолесья.

Специалисты мэрии приезжали измерять участок в середине недели. В результате смещения ограждения у застройщика появилось около 2,5 тыс. кв. м дополнительной территории.

Напомним, застройщик «Атомстройкомплекс» приступил к расчистке территории под застройку в Березовой роще 11 февраля, прокуратура организовала проверку. После начала частичной вырубки деревьев на территорию пришли протестующие местные жители. В среду Октябрьский райсуд Екатеринбурга наложил обеспечительные меры и запретил компании «Атомстройкомплекса» вырубать деревья и вести строительство в Березовой роще. Гражданское дело по иску противников застройки еще не рассматривается по существу, а прошло лишь предварительное слушание — в заседании объявлен перерыв до 6 марта.

Подробнее о вырубке для застройки в Березовой роще — в материале «Суд зашел в лес»

Ирина Пичурина