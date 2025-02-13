Власти Екатеринбурга вынесли предостережение застройщику за захват территории

Специалисты мэрии Екатеринбурга обнаружили несоответствие в границах территории застройки в Березовой роще, специализированному застройщику «Краснолесье» (входит в состав «Атомстройкомплекс») вынесено предостережение, сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, после начала строительства жилого комплекса в Березовой роще в Академическом районе, местные жители вышли с протестом за сохранение лесопарковой территории. 12 февраля Октябрьский районный суд Екатеринбурга по иску активистов наложил обеспечительные меры и временно запретил компании «Атомстройкомплекса» вырубать деревья и вести строительство.

В пресс-службе мэрии рассказали, что в ходе выездного обследования территории строительной площадки я по улице Краснолесья специалистами муниципального земельного контроля было выявлено незаконное смещение ограждения на прилегающую территорию, в результате чего у застройщика появилось около 2,5 тыс. кв. м дополнительной территории. Смещение забора составило до 16 м.

Застройщику предписано переместить его в границы земельного участка, предоставленного под стройплощадку. Вопрос находится на контроле администрации города.

Ранее мэр Алексей Орлов подчеркивал, что застройщик получил участок на законных основаниях. При этом с компанией достигнута договоренность, что 16 га Березовой рощи сохранят и благоустроят.

Согласно сервису Kartoteka.ru, специализированный застройщик «Краснолесье» зарегистрирован в 2017 году в Екатеринбурге и занимается строительством жилых и нежилых зданий. Основным бенефициаром компании (65%) является ООО «Атомстройкомплекс-Строительство», еще по 17,5% у Олега Чернова и Валерия Чучко.

Полина Щуцкая