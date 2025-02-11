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Прокуратура проверит законность вырубки Березовой рощи в Академическом районе

Прокуратура Екатеринбурга организовала проверку по факту публикации в СМИ информации о вырубке Березовой рощи в Академическом районе города, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ходе проверки будет дана оценка законности вырубки зеленых насаждений на земельном участке в границах улиц Академика Вонсовского, Чкалова, Краснолесья и Анатолия Мехренцева, который находится в аренде у АО «Дом РФ» и ООО «Специализированный застройщик "Краснолесье"» для комплексного освоения территории площадью 264 937 кв.м.

Прокуратура запросит разрешительную документацию, позволяющую производить вырубку деревьев, и проверит соблюдение правил благоустройства территории.

Установлено, что в соответствии с утвержденным вариантом планировки территории, сохранена большая часть озелененной территории — 16,1 га.

Напомним, уральский застройщик «Атомстройкомплекс» приступил к расчистке территории под застройку в Березовой роще Академического района. Когда рабочие приступили к частичной вырубке деревьев, на территорию пришли протестующие местные жители.

Полина Щуцкая

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