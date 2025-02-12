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Суд запретил «Атомстройкомплексу» вырубать деревья и строить в Березовой роще

Октябрьский райсуд Екатеринбурга наложил обеспечительные меры и запретил компании «Атомстройкомплекса» вырубать деревья и вести строительство в Березовой роще Академического района. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Суд наложил запрет ответчику ООО "Специализированный Застройщик «Краснолесье»" на комплексное освоение территории, включающее жилищное и иное строительство, а также снос зеленых насаждений на земельном участке в границах ул. Краснолесья – Чкалова – Академика Вонсовского – Цветаевой«,– прокомментировали в пресс-службе Свердловского областного суда. Там напомнили, что гражданское дело еще не рассматривается по существу, а сегодня прошло лишь предварительное слушание. В рамках подготовки дела к разбирательству суд удовлетворил ходатайство о наложении обеспечительных мер.

Определение суда о наложении обеспечительных мер вступило в законную силу немедленно.

Напомним, застройщик «Атомстройкомплекс» приступил к расчистке территории под застройку в Березовой роще 11 февраля. Ранее заялялось, что между мэрией и застройщиком была достигнута договоренность – 7 га будут отданы под новое строительство, еще 5 предусмотрено под размещение школы и детского садика, 16 га парка девелопер сохранит и благоустроит. Когда начались работы в рощу вышли протестующие. Позже мэр Алексей Орлов дал поручение специалистам муниципального земельного контроля провести замеры участка в Березовой роще на соответствие планируемым границам застройки.

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