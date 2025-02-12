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Суд по иску противников вырубки Березовой рощи в Екатеринбурге отложили до марта

Октябрьский районный суд Екатеринбурга после проведения предварительного судебного заседания по иску противников вырубки Березовой рощи в Екатеринбурге объявил перерыв в заседании до 6 марта, сообщили в пресс-службе суда.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Представитель истца подал ходатайства о проведении судебной экспертизы и применении мер по обеспечению иска. Суд решил рассмотреть вопрос об экспертизе на следующем заседании после допроса специалиста, ходатайство о применении мер по обеспечению иска судом будет рассмотрено единолично

Напомним, застройщик «Атомстройкомплекс» приступил к расчистке территории под застройку в Березовой роще, прокуратура организовала проверку. После начала частичной вырубки деревьев на территорию пришли протестующие местные жители. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подчеркнул, что большая часть парка будет сохранена и благоустроена, но из-за протестов отправил специалистов муниципального земельного контроля замерять участок на соответствие планируемым границам застройки.

Ирина Пичурина

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