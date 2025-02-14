Спецпосланник Трампа допустил соглашение о потере территорий Украиной

Урегулирование российско-украинского военного конфликта может включать соглашение «о потенциальной потере территорий» Украиной, заявил спецпосланник президента США Кит Келлог. При этом он отметил, что Западу признавать это соглашение будет не обязательно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кит Келлог

Фото: Carlos Barria / File Photo / Reuters Кит Келлог

Фото: Carlos Barria / File Photo / Reuters

Господин Келлог согласился с главой Пентагона Питом Хегсетом, который назвал нереалистичной возможность возвращения Украины к границам, существовавшим до 2014 года. Спецпосланник президента США уточнил, что вопрос принадлежности территорий должен быть долгосрочным, но согласовать его должны в ходе переговоров.

«Я думаю, что министр обороны Хегсет был прав. Не будет возвращения к 2014 году и к границам, которые были до того, как Россия вошла в Крым... Думаю, будет некое соглашение о потенциальной потере территорий (Украиной.— "Ъ")»,— сказал он в интервью телеканалу Fox Business.

Bloomberg сообщал, что Кит Келлог представит мирный план по Украине на Мюнхенской конференции по безопасности, которая стартует сегодня, 14 февраля. Сам чиновник это отрицал. Господин Келлог говорил о готовности США ужесточить санкции против России, чтобы добиться окончания боевых действий. Вашингтон считает, что и Киеву, и Москве придется пойти на уступки для завершения конфликта.

О контактах РФ и США — в материале «Ъ» «Переговорщики в строю».