Спецпосланник Трампа отрицает планы представления плана по Украине 14-16 февраля

Спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявил, что план команды президента Дональда Трампа по урегулированию российско-украинского конфликта не будет представлен на следующей неделе. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что план озвучит Кит Келлог на Мюнхенской конференции по безопасности 14-16 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кит Келлог

Фото: Republican National Convention / Reuters, 2020 Republican National Convention / Handout / Reuters Кит Келлог

Фото: Republican National Convention / Reuters, 2020 Republican National Convention / Handout / Reuters

«Нет, этого не будет. Человек, который может представить план по урегулированию — это президент США, а не Кит Келлог. Но это не произойдет на следующей неделе»,— сказал господин Келлог в интервью телеканалу Newsmax.

Bloomberg писал, что план американских властей основан на заморозке конфликта, а территории, которые заняли российские войска, останутся «в подвешенном состоянии». Киеву будут предложены гарантии безопасности, которые бы не позволили Москве возобновить конфликт, но какими они будут, источники не уточняли. 5 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что контакты США и России о мире на Украине «интенсифицировались». О «конструктивных переговорах» с руководством Украины и России говорил и Дональд Трамп.

Подробнее — в материале «Ъ» «По ком звонит Дональд Трамп»

Лусине Баласян