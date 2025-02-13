Лидер протестов против строительства в Березовой роще сообщил о вызове в ФСБ

Глава ТОС «Академический» Денис Каракоз, считающийся лидером протеста против застройки в Березовой роще в Екатеринбурге, сообщил о визите полицейских и вызове в ФСБ — об этом он написал в telegram-чате «Штаб Березовая роща».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«На время я приостановил возможность отправки сообщений. Так как меня уже и ФСБ вызвали и ночью полиция приходила. Сейчас наши противники пытаются написать здесь что-то незаконное, а у меня пока нет времени модерировать чат. Прошу отнестись с пониманием. За меня не переживаем, я на позитиве, все будет хорошо»,— сказано в сообщении.

Напомним, застройщик «Атомстройкомплекс» приступил к расчистке территории под застройку в Березовой роще 11 февраля, прокуратура организовала проверку. После начала частичной вырубки деревьев на территорию пришли протестующие местные жители, а мэр Екатеринбурга Алексей Орлов отправил специалистов проверить соответствие границам участка планируемой застройки. В СК России взяли проверку законности вырубки под контроль.

Накануне Октябрьский райсуд Екатеринбурга наложил обеспечительные меры и запретил компании «Атомстройкомплекса» вырубать деревья и вести строительство в Березовой роще. Гражданское дело по иску противников застройки еще не рассматривается по существу, а прошло лишь предварительное слушание — в заседании объявлен перерыв до 6 марта.

Ирина Пичурина