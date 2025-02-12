В Березовой роще проведут замеры на соответствие планируемым границам застройки

В Академическом районе Екатеринбурга специалисты муниципального земельного контроля проведут замеры участка в Березовой роще на соответствие планируемым границам застройки. Соответствующее поручение дал мэр города Алексей Орлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

«Часть местных жителей выразила обеспокоенность, что размещение забора в березовой роще не соответствует границам земельного участка, где предполагается строительство домов. Будет проведена объективная проверка, составлен акт осмотра»,— сказал глава города. Он также добавил, что на следующей неделе встретится с активистами для обсуждения решений по вопросам, связанных с Березовой рощей.

Напомним, застройщик «Атомстройкомплекс» приступил к расчистке территории под застройку в Березовой роще. После начала частичной вырубки деревьев на территорию пришли протестующие местные жители. Прокуратура Екатеринбурга организовала проверку по факту информации о вырубке Березовой рощи, запросив разрешительную документацию и проверив соблюдение правил благоустройства. Алексей Орлов подчеркнул, что большая часть парка будет сохранена и благоустроена.

Ирина Пичурина