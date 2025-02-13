Главе СКР доложат о вырубке деревьев застройщиком в Березовой роще Екатеринбурга

Председатель СКР Александр Бастрыкин по обращению жителей Екатеринбурга проконтролирует проверку организации вырубки деревьев под застройку в Березовой роще в Академическом районе, передает информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По данным СКР, массовая вырубка зеленых насаждений, в том числе краснокнижных, начата без разрешительной документации при том, что ведутся судебные разбирательства и протестуют жители. Кроме того, территория работ надлежащим образом не огорожена. «Отмечается, что на просьбы прекратить незаконные действия работники организации реагируют агрессивно и нападают на несогласных местных жителей»,— сказано в сообщении.

Напомним, застройщик «Атомстройкомплекс» приступил к расчистке территории под застройку в Березовой роще 11 февраля, прокуратура организовала проверку. После начала частичной вырубки деревьев на территорию пришли протестующие местные жители, а мэр Екатеринбурга Алексей Орлов отправил специалистов проверить соответствие границам участка планируемой застройки.

Накануне Октябрьский райсуд Екатеринбурга наложил обеспечительные меры и запретил компании «Атомстройкомплекса» вырубать деревья и вести строительство в Березовой роще. Гражданское дело по иску противников застройки еще не рассматривается по существу, а прошло лишь предварительное слушание — в заседании объявлен перерыв до 6 марта.

Ирина Пичурина