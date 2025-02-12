МЧС сообщило о спасении всех рыбаков с льдины в Охотском море

МЧС заявило, что с дрейфующей в Охотском море льдины были спасены все рыбаки. По данным ведомства, эвакуировано в общей сложности 139 человек. При этом изначально сообщалось, что на льдине находилось 300 рыбаков.

Сегодня, 12 февраля, на юге острова Сахалин оторвало льдину, на которой собрались рыбаки. Десятиметровая трещина по льдине прошла от села Мальки до устья реки Долинка. Льдину унесло в Охотское море. Была объявлена спасательная операция, в которой задействовали 31 человека и 17 единиц техники, также привлекался вертолет Ми-8.

Сначала спасли 109 рыбаков, при этом в МЧС заявили, что часть мужчин отказывается покидать льдину. На опубликованном МЧС видео один из спасателей показал группы не более чем из 15 человек, которые не согласились эвакуироваться.