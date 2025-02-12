В Охотском море спасли 109 рыбаков с отколовшейся льдины

МЧС России сообщило, что спасатели эвакуировали 109 рыбаков с льдины, отколовшейся на юге острова Сахалин. Льдину унесло в Охотское море, на ней было около 300 человек.

Как уточняется в пресс-релизе МЧС, 44 человека эвакуировали на вертолете Ми-8, еще 65 — с помощью плавсредств. Часть рыбаков отказывается от эвакуации.

Льдину с рыбаками оторвало от берега сегодня, 12 февраля. Десятиметровая трещина по льдине прошла от села Мальки до устья реки Долинка. Была объявлена спасательная операция, в ней задействованы вертолет Ми-8 и судно на воздушной подушке «Хивус».