МЧС: рыбаки отказываются покидать дрейфующую в Охотском море льдину

Спасатели начали эвакуировать рыбаков, дрейфующих на льдине в Охотском море. В операции задействованы вертолет Ми-8 и судно на воздушной подушке «Хивус». При этом, как сообщает МЧС России, некоторые рыбаки отказываются покидать льдину.

«Спасатели МЧС России пытаются эвакуировать дрейфующих в Охотском море мужчин, но некоторые любители экстрима ни под каким предлогом не собираются уходить без улова»,— говорится в сообщении ведомства.

На прикрепленном к сообщению видео слышен диалог между спасателем и рыбаком. «Вы не будете улетать? Вы уходить не будете со льда?» — спрашивает сотрудник МЧС. «Мы поедем все вместе»,— отвечает ему рыбак. В конце видео спасатель показывает группы не более чем из 15 человек, отказавшихся эвакуироваться.

Согласно первоначальной информации МЧС, всего на дрейфующей льдине оказалось около 300 рыбаков. По последним данным, эвакуированы десять человек вертолетом Ми-8 и еще 40 вывезены на лодках, сообщают «Известия» со ссылкой на группу отдела по обеспечению деятельности сельских территорий.

Днем 12 февраля в заливе Мордвинова (юг Сахалина) по льдине от села Мальки до устья реки Долинка пошла трещина, и ее стало быстро уносить в море. За сутки до этого МЧС опубликовало предупреждение о запрете выходить на лед в заливе.