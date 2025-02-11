В Ростовской области отразили атаку беспилотников

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил ночью 11 февраля об отражении над регионом атаки беспилотников. Пострадавших и разрушений на земле, по его словам, нет.

«Ночью в Ростовской области отражена атака БПЛА в Чертковском и Шолоховском районах. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет»,— сообщил господин Слюсарь в своем Telegram-канале в 5:36 мск.

Примерно за два часа до этого, в 3:47 мск, губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о поступлении от Минобороны информации об угрозе БПЛА. «Локально работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность»,— написал он в Telegram-канале.