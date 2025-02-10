Суд отправил под домашний арест мэра Дегтярска Вадима Пильникова

Ревдинский городской суд смягчил меру пресечения в отношении мэра Дегтярска Вадима Пильникова, обвиняемого во взяточничестве, и отправил его под домашний арест до 5 апреля, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Напомним, ранее Вадим Пильников был арестован по двум эпизодам по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По данным источника «Ъ-Урал», первый эпизод уголовного дела связан с тем, что мэр получил взятку от учредителя компании «Жилые кварталы» Саррафа Мамедова, который занимался строительством домов в Дегтярске для переселенцев из ветхого, аварийного жилья и для сирот.

Несмотря на то, что, по данным «Ъ-Урал», дома не соответствовали требованиям стройнадзора, они были введены в эксплуатацию. Соответствующие акты о приемке работы, по словам собеседника, подписал Вадим Пильников за вознаграждение. Саррафа Мамедова суд арестовал до 31 марта по ч.5 ст.291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Кроме того, был арестован посредник в передаче взятки — бывший заместитель главы Дегтярска Виктор Солдатов, обвиняемый по ч.4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).

Второй эпизод касается получения взятки от замглавы Дегтярска Андрея Ильина, который был арестован по п. «е» ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности), однако впоследствии суд отправил его под домашний арест. По словам источника «Ъ-Урал», Андрей Ильин курировал работы по ремонту водопровода в Дегтярске. Якобы Вадим Пильников за вознаграждение подписал акты о приемке работ, хотя они не были выполнены до конца. За это, по данным «Ъ-Урал», Вадим Пильников получил от Андрея Ильина взятку в виде автомобиля марки Audi Q6.

Собеседник «Ъ-Урал», знакомый с обстоятельствами дела, подчеркнул, что Вадим Пильников сотрудничает со следствием. По словам источника, он дал показания на бывшего министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, который был арестован по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, Николай Смирнов получил взятку через посредника в виде денег, которая предназначалась «за общее покровительство».

Мария Шараева