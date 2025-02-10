Госпрограмму «Космическая деятельность России» продлили до 2036 года

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о продлении государственной программы «Космическая деятельность России» до 2036 года. Власти рассчитывают, что это поможет «расширить горизонт стратегического планирования» и повысить ее эффективность.

Согласно пресс-релизу правительства, главная цель программы — обеспечение доступа и присутствия России в космосе «в интересах науки и социально-экономической сферы». Программу продлили, чтобы синхронизировать сроки ее выполнения со сроками разрабатываемого нацпроекта по развитию космической деятельности России до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

Во время совещания с вице-премьерами господин Мишустин заявил, что завершается формирование инициатив, которые включат в этот нацпроект. В их числе — мероприятия, «способствующие мирному освоению» космоса, а также проекты, связанные со строительством инфраструктуры и налаживанием промышленной кооперации для крупносерийного выпуска техники. Премьер выразил надежду, что в этой работе будет активно участвовать частный бизнес.

6 февраля президент Владимир Путин своим указом уволил 68-летнего Юрия Борисова с должности гендиректора «Роскосмоса». Новым главой госкорпорации назначен 39-летний Дмитрий Баканов, работавший до этого в должности замминистра транспорта. Кремль объяснил отставку господина Борисова ротацией кадров. Господин Баканов стал самым молодым руководителем «Роскосмоса» в его истории.

Подробности — в материале «Ъ» «"Роскосмосу" прописано омоложение».