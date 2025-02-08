Главные новости за 8 февраля. Ростов-на-Дону и область

Сегодня ночью после падения беспилотника и воздействия ударной волны были повреждены окна и оконные рамы в 14 многоквартирных домах в Первомайском районе Ростова. Из одной из многоэтажек эвакуировано 68 жильцов. Также в Чертковском районе повреждены административно-бытовые здания. Эвакуировано шесть работников.

В районе, где пострадали многоэтажки из-за падения БПЛА, ввели режим чрезвычайной ситуации. Режим ЧС будет действовать до ликвидации последствий падения беспилотника. Принято решение выделить средства из резервного фонда администрации города для оказания единовременной материальной помощи гражданам.

Из-за включенной кварцевой лампы в детском саду на ул. Жмайлова в Ростове пострадали пять детей. Во время тихого часа дети заснули с включенной кварцевой лампой. После сна они почувствовали сильную боль в глазах.

С начала 2025 года в Ростовской области без вести пропали 74 человека. 38 человек найдены живыми, один — погибшим.

8 февраля, около 11:00, на автодороге «Аксай — Большой Лог — Новочеркасск» произошла авария, в которой погибла 66-летняя пассажирка. Женщина скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи.

Врио губернатора Ростовской области поздравил ученых и исследователей с профессиональным праздником — Днем российской науки. Чиновник пожелал ученым здоровья, плодотворной работы и новых свершений.