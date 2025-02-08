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В аварии на трассе «Аксай — Новочеркасск» погибла женщина

8 февраля, около 11:00, на 12 км автодороги «Аксай — Большой Лог — Новочеркасск» произошла авария, в которой погибла 66-летняя пассажирка. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Роствоской области

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Роствоской области

Водитель автомобиля Honda Airwave выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Belgee. В результате ДТП пассажирка Honda Airwave скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи, водитель с полученными травмами доставлен в медицинское учреждение.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ева Китаева

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