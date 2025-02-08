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В Ростовской области пропали 74 человека в январе

С начала 2025 года в Ростовской области без вести пропали 74 человека. 38 человек найдены живыми, один — погибшим, сообщает издание donday со ссылкой на поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Поиски десяти человек продолжаются.

Также еще четырех человек доставили по месту жительства и установили личности четырех потерявшихся. У семи пропавших без вести нашли родных. Возрастная категория пропавших варьируется от пожилых до несовершеннолетних.

Ева Китаева

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