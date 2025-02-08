В Ростовской области пропали 74 человека в январе

С начала 2025 года в Ростовской области без вести пропали 74 человека. 38 человек найдены живыми, один — погибшим, сообщает издание donday со ссылкой на поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Поиски десяти человек продолжаются.

Также еще четырех человек доставили по месту жительства и установили личности четырех потерявшихся. У семи пропавших без вести нашли родных. Возрастная категория пропавших варьируется от пожилых до несовершеннолетних.

Ева Китаева