Юрий Слюсарь поздравил ученых с Днем российской науки

Врио губернатора Ростовской области поздравил ученых и исследователей с профессиональным праздником — Днем российской науки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Юрий Слюсарь перечислил проекты, которыми занимаются ученые в Ростовской области.

В ДГТУ создали прототип роботизированной платформы для выполнения агротехнологических операций, в ЮФУ разработали материал нового поколения для сохранения качества продуктов, в ЮРГПУ(НПИ) — высокопрочные композитные изделия. Также университеты совместно с компаниями «Бештау» и «Роствертол» занимаются созданием беспилотных авиационных систем.

Чиновник пожелал ученым здоровья, плодотворной работы и новых свершений.

Ева Китаева