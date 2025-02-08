Юрий Слюсарь поздравил ученых с Днем российской науки
Врио губернатора Ростовской области поздравил ученых и исследователей с профессиональным праздником — Днем российской науки.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Юрий Слюсарь перечислил проекты, которыми занимаются ученые в Ростовской области.
В ДГТУ создали прототип роботизированной платформы для выполнения агротехнологических операций, в ЮФУ разработали материал нового поколения для сохранения качества продуктов, в ЮРГПУ(НПИ) — высокопрочные композитные изделия. Также университеты совместно с компаниями «Бештау» и «Роствертол» занимаются созданием беспилотных авиационных систем.
Чиновник пожелал ученым здоровья, плодотворной работы и новых свершений.