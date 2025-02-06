Туристический кластер за 10,5 млрд и отказ «Татнефти» от претензий к французской АВВ

На туристический кластер на острове Локомотив в Казани планируют потратить 10,5 млрд рублей. Согласно концепции, в кластер войдут яхтенные марины, которые будут развиваться поэтапно. В кластер войдёт и крупнейший в Европе центр водных видов спорта. Спорткомплекс разместят на полуострове Локомотив. Его площадь составит 5,5 тыс. квадратных метров.

«Татнефть» отказалась от претензий к АВВ. Татарстанская компания ранее претендовала на имущество российской «дочки» ООО «АББ» на 70 млн руб.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу об изнасиловании 11-летней девочки в Нижнекамском районе. По версии следствия, преступление совершил иностранец, который являлся сожителем матери несовершеннолетней девочки.

На модернизацию многоквартирных домов в Марий Эл выделили почти 717 млн рублей. На эти средства в 81 доме республики отремонтируют крыши, фасады, заменят лифты, а также обновят внутридомовые инженерные сети.

В Татарстане закупят 411 упаковок иммунодепрессанта для ослабления иммунной системы «Экулизумаб» на 78,5 млн руб. Препарат входит в перечень жизненно необходимых лекарств.

Подросток из Татарстана предстанет перед судом за угон шести автомобилей в августе-сентябре 2024 года. Один из угонов 17-летний юноша совершил вместе с двумя несовершеннолетними сообщниками.

Жителя Татарстана подозревают в создании крупной интернет-сети по продаже наркотиков, которая действовала в 5 регионах России с оборотом 40 млн руб.

Дарья Сайфиева