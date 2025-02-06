Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании уголовного дела об изнасиловании 11-летней девочки в Нижнекамском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава СК потребовал доклад по делу об изнасиловании ребенка в Татарстане

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Глава СК потребовал доклад по делу об изнасиловании ребенка в Татарстане

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

СУ СК России по Республики Татарстан возбудило дело по статье 132 УК РФ (действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей). По версии следствия, преступление совершил иностранный гражданин, который являлся сожителем матери потерпевшей.

Глава СК поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Республике Татарстан Марселю Дулкарнаеву доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Анар Зейналов