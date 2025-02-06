В Татарстане закупят 411 упаковок иммунодепрессанта на 78,5 млн рублей

ГУП «Таттехмедфарм» планирует закупить 411 упаковок иммунодепрессанта «Экулизумаб», необходимого для ослабления иммунной системы, на 78,5 млн руб. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

По условиям договора исполнитель не должен числиться в реестре недобросовестных поставщиков.

Препарат «Экулизумаб» относится к перечню жизненно необходимых. Он показан для лечения пациентов с пароксизмальной ночной гемоглобинурией — типом анемии, при котором в организме разрушается слишком много эритроцитов, в результате чего здоровых клеток становится недостаточно для снабжения кислородом всех тканей организма.

ГУП «Таттехмедфарм» также планирует закупить 114 доз лекарства «Рисдиплам», предназначенного для лечения спинальной мышечной атрофии, на сумму почти 76 млн руб.

Ранее сообщалось, что пациенты с редкими заболеваниями в регионах России смогут получить федеральное финансирование.

Артём Дергунов