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Подросток из Татарстана предстанет перед судом за угон шести автомобилей

Следственный комитет Татарстана завершил расследование уголовного дела в отношении 17-летнего жителя Арского района, обвиняемого в шести угонах автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления СК России.

По данным следствия, в августе-сентябре 2024 года подросток угнал шесть машин в Арске и Казани. Один из угонов он совершил вместе с двумя несовершеннолетними.

Последний эпизод произошел в ноябре 2024 года, когда обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал «ВАЗ-211440» в Арске. Не справившись с управлением, он врезался в припаркованные автомобили и газовую трубу. После этого его задержали сотрудники ГИБДД.

На момент последнего угона подросток уже имел административное наказание за вождение в нетрезвом виде. Ему инкриминируют несколько уголовных статей: п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения), ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Дело передано в суд для рассмотрения.

Анар Зейналов

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