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«Татнефть» отказалась от претензий к АВВ

«Татнефть» подала ходатайство об отказе от иска в полном объеме к французской организации ABB. Татарстанская компания претендовала на имущество российской «дочки» ООО «АББ» на 70 млн руб. Информация об этом появилась в картотеке Арбитражного суда Татарстана.

«Татнефть» отказалась от иска к «дочке» транснациональной компании АВВ

«Татнефть» отказалась от иска к «дочке» транснациональной компании АВВ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«Татнефть» отказалась от иска к «дочке» транснациональной компании АВВ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Суд принял отказ от иска и постановил прекратить производство по делу. С французской ABB и российской «АББ» обязали взыскать 200 тыс. руб. для возмещения расходов по госпошлине.

На запрос «Ъ Волга-Урал» о причине отказа от иска в пресс-службе «Татнефти» не ответили.

В феврале 2024 года компания из Татарстана обратилась в суд с иском для взыскания 683,9 тыс. евро с французской ABB. Причиной стал отказ ответчика в поставке оборудования, за которое «Татнефть» ранее перечислила средства.

В качестве третьего лица привлекли российское «АББ». Компания имеет в собственности два здания на сумму 70 млн руб. «Татнефть» планировала наложить обеспечительные меры на объекты недвижимости, которые так и не были приняты.

Французская организация ABB, разработчик промышленного программного обеспечения и роботов, рассказала о своем уходе из России в июле 2022 года. Решение объяснили убытками в размере 57 млн долларов.

Диана Соловьёва

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